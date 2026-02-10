A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI BITONTO. CONFERMATE LE CHIUSURE STAZIONI DI GIOIA DEL COLLE, ANDRIA BARLETTA E TRANI
A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI BITONTO. CONFERMATE LE CHIUSURE STAZIONI DI GIOIA DEL COLLE, ANDRIA BARLETTA E TRANI
Roma, 10 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura della stazione di Bitonto, in entrata e in uscita, prevista dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 febbraio.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure, sulla stessa A14, di seguito indicate:
-dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 febbraio, sarà chiusa la stazione di Gioia del Colle, in entrata e in uscita, per consentire lavori di manutenzione degli impianti.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Acquaviva delle Fonti o Mottola Castellaneta;
-dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 febbraio, sarà chiusa la stazione di Andria Barletta, in entrata e in uscita, per consentire lavori di manutenzione degli impianti.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Trani o di Canosa;
-dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 febbraio, sarà chiusa la stazione di Trani, in entrata e in uscita, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Andria Barletta o di Molfetta.