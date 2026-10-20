A14 BOLOGNA-TARANTO: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA NOTTURNA TRATTO FAENZA-FORLI’ VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA NOTTURNA TRATTO FAENZA-FORLI’ VERSO ANCONA
Roma, 20 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Faenza e Forlì, verso Ancona, prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.