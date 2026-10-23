A14 BOLOGNA-TARANTO: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA NOTTURNA TRATTO ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO-BOLOGNA BORGO PANIGALE VERSO A1/MILANO

Roma, 23 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo Casalecchio e Bologna Borgo Panigale, verso la A1 Milano-Napoli, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 23, alle 6:00 di sabato 24 ottobre.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.