A14 BOLOGNA-TARANTO: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FAENZA-FORLI’ VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FAENZA-FORLI’ VERSO ANCONA
Roma, 7 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Faenza e Forlì, verso Ancona, prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 7, alle 5:00 di giovedì 8 ottobre.
Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del tratto Faenza-Forlì, verso Ancona, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 ottobre;
-dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 ottobre.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Faenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, via Granarolo, via Fratelli Rosselli, SS9 Via Emilia, rotonda dei Fiori, SS727 Circonvallazione nord est, SS727 bis Tangenziale est, viale della Costituzione, rotatoria La Piè e rientrare in A14 alla stazione di Forlì.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.