A14 BOLOGNA-TARANTO: PER GARA CICLISTICA CHIUSE LE USCITE DELLE STAZIONI DI FERMO E PEDASO
Domenica 15 marzo, dalle 11:45 alle 13:00, fino al termine del passaggio dei ciclisti
Roma, 12 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, in occasione della settima tappa “Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto” della 61esima edizione della gara ciclistica “Tirreno Adriatico” che si svolgerà domenica 15 marzo, sarà necessario chiudere l’uscita delle stazioni di Fermo di Pedaso, per chi proviene da Pescara da Bologna/Ancona, dalle 11:45 alle 13:00 e, comunque, fino al termine del passaggio dei ciclisti.