A14 BOLOGNA-TARANTO: PER GARA CICLISTICA CHIUSA PER UN’ORA L’USCITA DELLA STAZIONE DI MAROTTA MONDOLFO

Venerdì 13 marzo, dalle 10:00 alle 11:00, fino al termine del passaggio dei ciclisti

Roma, 11 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, in occasione della quinta tappa “Marotta-Mondolfo-Mombaroccio” della 61esima edizione della gara ciclistica “Tirreno Adriatico”, che si svolgerà venerdì 13 marzo, sarà necessario chiudere l’uscita della stazione di Marotta Mondolfo, per chi proviene da Pescara/Ancona e da Bologna, dalle 10:00 alle 11:00 e, comunque, fino al termine del passaggio dei ciclisti.