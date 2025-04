A14 BOLOGNA-TARANTO: PER GARA CICLISTICA CHIUSA L’USCITA DELLA STAZIONE DI VASTO NORD

Roma, 12 aprile 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire il passaggio della prima tappa “Scerni-Crecchio” della gara ciclistica “Giro d’Abruzzo”, che si svolgerà martedì 15 aprile, sarà necessario chiudere la stazione di Vasto nord, in uscita per chi proviene da Pescara e da Bari, dalle 11:00 alle 12:30 e, comunque, fino al termine del passaggio dei ciclisti.