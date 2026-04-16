A14 BOLOGNA-TARANTO: NEL TRATTO TRA CASTEL SAN PIETRO E BOLOGNA SAN LAZZARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

IN CORSO L’INTERVENTO DEI VVF, SQUADRE DI ASPI PRONTE A RIAPRIRE IL TRAFFICO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA

Roma, 16 aprile 2026 – Alle ore 21:45 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, resta temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in entrambe le direzioni, a causa di un incidente autonomo, avvenuto all’altezza del km 27, che ha visto coinvolto un mezzo pesante che ribaltandosi ha disperso liquido infiammabile.

Sul luogo dell’evento sono in corso, da parte dei Vigili del Fuoco, le delicate operazioni di trasbordo del materiale trasportato dal mezzo che al momento prevedono circa due ore per il completamento. Le squadre della direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia hanno già predisposto lo schema segnaletico per l’attivazione della deviazione di carreggiata, pertanto – una volta concluse le attività di messa in sicurezza- sarà possibile riaprire il tratto con una corsia per senso di marcia. Durante la notte, invece, verranno eseguiti i lavori di ripristino dei danni alla pavimentazione al fine di riattivare la piena fruibilità del tratto entro le prime ore di domani mattina.

Al momento si registrano 4 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Bologna San Lazzaro verso Ancona e 5 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Castel San Pietro verso Bologna.

Restano inoltre chiuse sulla A14 l’entrata di Castel San Pietro in entrambe le direzioni e sulla Tangenziale di Bologna lo svincolo 13 Bologna Idice verso la A14 Bologna-Taranto.

Agli utenti in transito diretti verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria a Castel San Pietro si consiglia di percorrere la SS9 Via Emilia seguendo le indicazioni per Bologna e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro. Percorso inverso per chi è diretto verso Ancona.

Per le lunghe percorrenze dirette verso Pescara/Bari si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli verso Roma e proseguire su A24/A25 dei Parchi verso Pescara. Percorso inverso per chi è diretto verso Bologna/Milano.