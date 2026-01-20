A14 BOLOGNA-TARANTO: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA RIMINI SUD E CATTOLICA IN DIREZIONE ANCONA

Roma, 20 gennaio 2026 – Alle ore 14:45 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Rimini Sud e Cattolica, in direzione Ancona, è stato risolto l’incidente precedentemente avvenuto all’altezza del km 140, che aveva visto il coinvolgimento di un mezzo pesante che si era ribaltato disperdendo parte del carico anche sulla carreggiata opposta.

Sono inoltre terminati gli accodamenti, sia in direzione sud nel tratto compreso tra Rimini sud e Cattolica, che in direzione Bologna, tra Pesaro e Riccione.

Attualmente, sul luogo precedentemente interessato dall’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili in entrambe le direzioni.