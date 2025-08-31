A14 BOLOGNA-TARANTO: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA PESCARA NORD E ATRI PINETO IN DIREZIONE ANCONA
Roma, 31 agosto 2025 – Poco prima delle 17:00, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Pescara Nord e Atri Pineto, in direzione Ancona, è stato risolto l’incidente avvenuto all’altezza del km 356.
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico circola su entrambe le corsie e si registrano code a tratti per traffico intenso verso Ancona.