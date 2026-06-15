A14 BOLOGNA-TARANTO: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA FAENZA E CASTEL SAN PIETRO VERSO BOLOGNA

Roma, 15 giugno 2026 – Alle ore 11:45 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, è stato risolto l’incidente avvenuto all’altezza del km 48. Al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 6 km di coda in diminuzione.

Sono terminate le code per curiosi precedentemente registrate in direzione opposta nel tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola.