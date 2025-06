A14 BOLOGNA-TARANTO: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL SAN PIETRO E LA DIRAMAZIONE DI RAVENNA VERSO ANCONA

Roma, 5 giugno 2025 – Alle ore 9:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Castel San Pietro e la Diramazione di Ravenna, è stato risolto l’incidente avvenuto in carreggiata sud all’altezza del km 53, nel quale un autoarticolato aveva sbandato autonomamente e si era intraversato lungo la carreggiata, disperdendo parte del carico e di carburante sul piano viabile. Attualmente, si registrano 6 km di coda, in diminuzione, in direzione Ancona.

Agli utenti che da Bologna sono diretti verso Ancona si consiglia di uscire a Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria, e rientrare in autostrada a Faenza.