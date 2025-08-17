A14 BOLOGNA-TARANTO: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA SAN LAZZARO E IL BIVIO CON IL RACCORDO DI CASALECCHIO VERSO A1 MILANO-NAPOLI
A14 BOLOGNA-TARANTO: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA SAN LAZZARO E IL BIVIO CON IL RACCORDO DI CASALECCHIO VERSO A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 17 agosto 2025 – Verso le 19:30, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e il bivio con il Raccordo di Casalecchio verso A1 Milano-Napoli, è stato risolto l’incidente avvenuto all’altezza del km 12.
Al momento, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti per traffico intenso.