A14 BOLOGNA-TARANTO: IN CORSO LE ATTIVITA’ DI BONIFICA E RIPRISTINO DELLA STAZIONE DI RICCIONE

Sul posto la task force Aspi per la posa di oltre ottocento tonnellate di nuovo conglomerato bituminoso

Roma, 18 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, sono in corso le attività di bonifica della stazione di Riccione, precedentemente chiusa a causa di un mezzo pesante andato in fiamme. Terminate le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, le squadre della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia stanno procedendo alla pulizia del piazzale e alla rimozione dei materiali residui. Si tratta di interventi propedeutici all’avvio delle attività di ripristino della pavimentazione danneggiata dalle fiamme.

Sul posto sono impegnate le squadre di Aspi per un totale di 35 uomini e mezzi operativi per consentire il completamento delle attività nel più breve tempo possibile. Le operazioni vedranno l’impiego di tre frese per la rimozione controllata dell’asfalto deteriorato e due vibrofinitrici destinate alla stesura del nuovo manto. L’obiettivo dell’intervento è la posa di oltre ottocento tonnellate di nuovo conglomerato bituminoso, per restituire la piena e sicura fruibilità dell’infrastruttura.

Al momento non si registrano turbative alla circolazione nel tratto compreso tra Rimini Sud e Riccione in direzione Ancona, nessuna turbativa neppure in corrispondenza delle stazioni di Rimini Sud e Cattolica, quali stazioni alternative consigliate agli utenti in transito.