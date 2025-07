A14 BOLOGNA-TARANTO: FINE LAVORI PER RIPRISTINO DEI DANNI A SEGUITO DELL’INCIDENTE DI IERI NEL TRATTO COMPRESO TRA VAL VIBRATA E GIULIANOVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Oltre 50 uomini e 30 mezzi impegnati da ieri per ripristinare il prima possibile i danni. Attualmente non si registrano turbative al traffico.

Roma, 13 luglio 2025 – Alle ore 18:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Val Vibrata e Giulianova, è stato rimosso il cantiere di deviazione installato per consentire le attività di ripristino ai danni causati dall’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri all’altezza del km 328, che ha visto coinvolto un mezzo leggero e un mezzo pesante, e a seguito del quale il mezzo pesante ha invaso la carreggiata opposta e ha preso fuoco.

Sono state infatti concluse le operazioni di ripristino della pavimentazione e di circa 200 metri di barriere di sicurezza nel tratto interessato. Un grande sforzo che ha visto impegnati nelle scorse ore oltre 50 uomini tra personale ASPI e imprese esterne, oltre 30 mezzi tra furgoni, macchine operatrici e mezzi speciali.

Durante tutta l’emergenza la Direzione 7 Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia ha garantito il coordinamento costante con le Prefetture e gli Enti esterni, potenziando il presidio del personale della viabilità a supporto dell’utenza. Al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili in entrambe le direzioni e non si registrano turbative alla viabilità.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.