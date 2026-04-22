A14 BOLOGNA-TARANTO: FINE CODA PER MEZZO PESANTE IN AVARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA BORGO PANIGALE E BOLOGNA FIERA IN DIREZIONE ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: FINE CODA PER MEZZO PESANTE IN AVARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA BORGO PANIGALE E BOLOGNA FIERA IN DIREZIONE ANCONA
Roma, 22 Aprile 2026 – Alle 10:45 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Bologna Panigale e Bologna Fiera, in direzione Ancona, sono terminati gli accodamenti precedentemente causati da un mezzo pesante fermo in avaria, al momento rimosso, all’altezza del km 14. Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.