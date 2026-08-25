A14 BOLOGNA-TARANTO: FINE CODA PER LAVORI TRA PEDASO E FERMO IN DIREZIONE ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: FINE CODA PER LAVORI TRA PEDASO E FERMO IN DIREZIONE ANCONA
Roma, 25 agosto 2026 – Alle 00:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Pedaso e Fermo in direzione Ancona, è terminata la coda, registrata nella giornata di ieri, per un cantiere al km 285,7, necessario per lavori di rispristino di un giunto sul viadotto San Biagio.
Attualmente, il traffico in corrispondenza del cantiere transita su una corsia, con la possibilità di aprire una seconda corsia in deviazione nella carreggiata opposta, in base alle condizioni dei flussi di traffico.