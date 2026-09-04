A14 BOLOGNA-TARANTO: FINE CODA PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL SAN PIETRO E BOLOGNA SAN LAZZARO IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 4 settembre 2026 – Alle ore 13:15 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, in direzione Bologna, sono terminate le turbative alla circolazione precedentemente causate da un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 27.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili in direzione Bologna.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.