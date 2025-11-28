A14 BOLOGNA-TARANTO: FINE CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA SAN LAZZARO E CASTEL SAN PIETRO IN DIREZIONE ANCONA

Roma, 28 novembre 2025 – Alle ore 20:30 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, in direzione Ancona, sono terminate le turbative alla circolazione precedentemente causate da un mezzo pesante in fiamme, ora spento e rimosso, all’altezza del km 36.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili in direzione Ancona.