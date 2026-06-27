A14 BOLOGNA-TARANTO: FINE CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA BORGO PANIGALE E IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZIONE BOLOGNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: FINE CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA BORGO PANIGALE E IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZIONE BOLOGNA
Roma, 27 giugno 2026 – Alle ore 10:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è terminata la coda nel tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la A1 Milano-Napoli, in direzione Bologna, precedentemente registrata per un incidente, ora risolto, nel quale si era ribaltata un’autovettura al km 1.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico verso Bologna transita su tutte le corsie disponibili.