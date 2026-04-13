A14 BOLOGNA-TARANTO E TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA
A14 BOLOGNA-TARANTO E TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 13 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione sottopassi, dalle 21:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
Sulla A14 Bologna-Taranto:
-sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, il Ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.
In alternativa si consiglia:
per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800 della A14 Bologna-Taranto, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale in direzione San Lazzaro di Savena ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;
per chi proviene da Firenze, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;
proseguire sulla A14 verso Ancona, uscire a Bologna Fiera, al km 15+500 e rientrare dalla stessa stazione in direzione A13/Padova.
Sulla Tangenziale di Bologna:
-sarà chiuso, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, il Ramo di immissione all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.
In alternativa, proseguire sulla Tangenziale verso San Lazzaro di Savena, uscire allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e rientrare dallo stesso svincolo verso A13/Padova.