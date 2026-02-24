A14 BOLOGNA-TARANTO E RACCORDO A13/TANGENZIALE (R13): CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 24 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto e sul Raccordo A13/Tangenziale (R13), per consentire lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 febbraio, in modalità alternata:
Sulla A14 Bologna-Taranto:
-sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, il Ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.
In alternativa si consiglia:
per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800 della A14, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14, per poi immettersi sulla A13 ed entrare a Bologna Arcoveggio;
per chi proviene da Firenze, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Casalecchio, al km 0+800 del Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 e immettersi sulla A13 attraverso la stazione di Bologna Arcoveggio; proseguire sulla A14 verso Ancona, uscire a Bologna Fiera, al km 15+500 e rientrare dalla stessa stazione in direzione A13/Padova.
Sul Raccordo A13 Bologna-Padova – Tangenziale di Bologna (R13):
-sarà chiuso, per chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio, in A13 Bologna-Padova, il ramo di immissione sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, proseguire sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso in direzione San Lazzaro/A14.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.