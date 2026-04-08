A14 BOLOGNA-TARANTO: DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI NEL TRATTO COMPRESO TRA VAL DI SANGRO E VASTO SUD IN DIREZIONE BARI

Rimangono chiusi i tratti interessati dal fronte franoso, compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione di Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione di Pescara per tutti i veicoli



Roma, 8 aprile 2026 – Alle 00:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari, in accordo con le autorità competenti, è stato disposto in via precauzionale il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Il provvedimento va ad aggiungersi alle chiusure, per tutti i veicoli, dei tratti compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara.

Le chiusure sono state disposte nella tarda mattinata di ieri, per consentire le necessarie verifiche tecniche in conseguenza dell’attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso di Petacciato.

Sul luogo dell’evento, i tecnici di Autostrade per l’Italia, attraverso l’ausilio del suddetto sistema di monitoraggio, continuano le attività di sorveglianza del fronte franoso, il quale non si è ancora assestato. Pertanto, non è ancora possibile prevedere delle tempistiche per la riapertura del tratto.

Attualmente, nel tratto interessato non si registrano accodamenti in entrambe le direzioni.

Si ricorda che la SS16 Adriatica nel tratto interessato non risulta percorribile, pertanto si consiglia:

Per i soli veicoli leggeri in direzione Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto sud, percorrere la SS650 Trignina, seguire le indicazioni per Isernia/Campobasso e successivamente per Termoli, con rientro in A14 a Termoli.

Per i soli veicoli leggeri in direzione Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, seguire la SS16 Adriatica in direzione Termoli, quindi la SS650 Trignina in direzione Vasto, con rientro in A14 a Vasto sud.

Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti diretti verso Bari, si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, immettersi sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa e proseguire verso Bari.

Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti da Bari, si consiglia di percorrere la A16 Napoli-Canosa in direzione Napoli, immettersi sulla A1 Milano-Napoli in direzione Roma e proseguire lungo la A1.