A14 BOLOGNA-TARANTO: CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO IMOLA-FAENZA VERSO ANCONA. CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI IMOLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 18 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Faenza, verso Ancona, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di lunedì 18 e martedì 19 maggio, con orario 21:00-5:00;

-dalle 21:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio;

-dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 maggio.

Si precisa che, in tale orario, sarà contestualmente chiusa l’entrata della stazione di Imola, in entrambe le direzioni, Ancona e Bologna.

L’area di servizio “Santerno ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo rispetto ai suddetti orari.

Chiuso anche, per chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna e proviene da Ravenna, il Ramo di immissione sulla A14, verso Ancona.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto verso Ancona: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, SP29 via Lugo, SP7 via Pana, SP72 e rientrare alla stazione di Faenza;

per chi è diretto verso Ravenna: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo. In ulteriore alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SP253 (Massa Lombarda-Sant’Agata sul Santerno), via Piratello (Lugo), SP95 via X Aprile, via Madonna di Genova ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Cotignola;

per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Ancona: anticipare l’uscita sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere poi la SP8 e via Granarolo ed entrare in A14 alla stazione di Faenza;

per la chiusura dell’entrata di Imola verso Ancona: Faenza;

per la chiusura dell’entrata di Imola verso Bologna: Castel San Pietro.