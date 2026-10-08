A14 BOLOGNA-TARANTO: CONFERMATA LA CHIUSURA STANOTTE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO VERSO ANCONA. AGGIORNATO ORARIO CHIUSURA AREA DI SERVIZIO LA PIOPPA OVEST

Roma, 8 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte che sovrappassa la linea ferroviaria, dalle 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Ancona/Padova.

In alternativa, chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona/A13 Bologna-Padova verso Padova, potrà proseguire sulla A1 Milano-Napoli verso Firenze, immettersi sul Raccordo di Casalecchio e poi sulla A14 verso Ancona o sulla A13 Bologna-Padova in direzione di Padova.

Chi è diretto verso Bologna, potrà uscire a Bologna Casalecchio.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel suddetto tratto. Si precisa che, i veicoli all’interno dell’area di servizio “La Pioppa ovest”, potranno uscire dalla stessa, ma la stazione di Bologna Borgo Panigale sarà chiusa in uscita per chi proviene da Milano; si ricorda che l’entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona è chiusa, in modalità continuativa, per lavori di ammodernamento del cavalcavia di stazione.

In alternativa, utilizzare la stazione di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.