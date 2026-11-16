A14 BOLOGNA-TARANTO: CONFERMATA LA CHIUSURA STANOTTE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO VERSO ANCONA. AGGIORNATO L’ORARIO DI CHIUSURA DELL’AREA DI SERVIZIO LA PIOPPA OVEST
A14 BOLOGNA-TARANTO: CONFERMATA LA CHIUSURA STANOTTE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO VERSO ANCONA. AGGIORNATO L’ORARIO DI CHIUSURA DELL’AREA DI SERVIZIO LA PIOPPA OVEST
Roma, 16 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Milano-Napoli e l’allacciamento Raccordo Casalecchio, in direzione Ancona.
Si ricorda la chiusura dell’entrata, verso Ancona, di Bologna Borgo Panigale, in modalità continuativa.
La stessa stazione non sarà raggiungibile in uscita, per chi proviene da Milano.
L’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa contestualmente alla chiusura del tratto.
In alternativa, chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona/Padova, potrà proseguire in A1 verso Firenze, immettersi sul Raccordo Casalecchio e proseguire quindi in direzione Ancona/Padova.
Di conseguenza, per chi proviene da Milano, non sarà raggiungibile l’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale.
In alternativa si potrà uscire a Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.