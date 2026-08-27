A14 BOLOGNA TARANTO, CONCLUSO L’INTERVENTO NEL TRATTO COMPRESO TRA PEDASO E FERMO IN DIREZIONE ANCONA

Roma, 27 agosto 2026 – Poco prima delle 5:30, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Pedaso e Fermo, in direzione Ancona, è stato rimosso in anticipo sul programma il cantiere al km 285,7, installato nel pomeriggio di lunedì 24 agosto per interventi di ripristino su un giunto del viadotto S. Biagio.

Le attività hanno riguardato la ricostruzione di una porzione dello sbalzo longitudinale dell’impalcato, localizzata in corrispondenza della zona terminale del giunto. L’intervento ha richiesto la temporanea rimozione di una componente del giunto per consentire alle squadre di operare sulla struttura sottostante e completare le lavorazioni.

Al fine di garantire la continuità dei lavori, il personale operativo è stato organizzato in tre squadre operanti in turnazioni h24, per un totale di 50 maestranze tra operatori, addetti alla segnaletica e addetti ai servizi di supporto. Sono stati inoltre impiegati 9 mezzi operativi tra escavatori, camion gru e piattaforme di lavoro elevabili.

Durante le lavorazioni, per ridurre i disagi alla circolazione, nei momenti di maggiore flusso sono state garantite due corsie al traffico in direzione Ancona attraverso l’attivazione della corsia jolly, con una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla circolazione.