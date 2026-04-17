A14 BOLOGNA-TARANTO: COMPLETAMENTE RIAPERTO IL TRATTO TRA CASTEL SAN PIETRO E BOLOGNA SAN LAZZARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SQUADRE DI ASPI AL LAVORO TUTTA LA NOTTE PER LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE

Roma, 17 aprile 2026 – Alle ore 7, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato ripristinato il traffico su tutte le corsie disponibili tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in entrambe le direzioni, in seguito a un incidente autonomo avvenuto nel pomeriggio di ieri all’altezza del km 27 che ha visto coinvolto un mezzo pesante che ribaltandosi ha disperso liquido infiammabile.

Nel corso della notte, dopo aver riaperto all’1:30, una corsia per senso di marcia, le squadre della Direzione 3 Tronco di Autostrade per l’Italia sono state impegnate nelle operazioni di bonifica, messa in sicurezza e ripristino dei danni al piano viabile riportati a seguito dell’incidente.

Sono state inoltre riaperte sulla A14 l’entrata di Castel San Pietro in entrambe le direzioni e sulla Tangenziale di Bologna lo svincolo 13 Bologna Idice verso la A14 Bologna-Taranto.

Al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 3 km di coda in diminuzione per traffico congestionato in entrambe le direzioni.