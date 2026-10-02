A14 BOLOGNA-TARANTO: COMPLETAMENTE RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA MOLFETTA E BITONTO ANCHE VERSO BARI

Roma, 2 ottobre 2026 – Alle 11:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato completamente riaperto il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto anche verso Bari.





Il tratto è stato precedentemente chiuso a causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 660.3 in direzione Bari che ha visto il coinvolgimento di due furgoni.





Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico su una corsia per senso di marcia e non si registrano turbative alla circolazione.