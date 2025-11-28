A14 BOLOGNA-TARANTO: CODA PER VEICOLO IN FIAMME ORA SPENTO NEL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA SAN LAZZARO E CASTEL SAN PIETRO IN DIREZIONE ANCONA
Roma, 28 novembre 2025 – Alle ore 18:30 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, in direzione Ancona, si registrano 9 km di coda a causa di un mezzo pesante in fiamme, ora spento, fermo all’altezza del km 36, dove il traffico scorre su due corsie disponibili in direzione Ancona.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.
Agli utenti che da Bologna sono diretti ad Ancona si consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 all’altezza della Stazione di Castel San Pietro.