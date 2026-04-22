A14 BOLOGNA-TARANTO: CODA PER MEZZO PESANTE IN AVARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA BORGO PANIGALE E BOLOGNA FIERA IN DIREZIONE ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CODA PER MEZZO PESANTE IN AVARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA BORGO PANIGALE E BOLOGNA FIERA IN DIREZIONE ANCONA
Roma, 22 Aprile 2026 – Alle 08:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Bologna Panigale e Bologna Fiera, in direzione Ancona, si registrano 8 km di coda a causa di un mezzo pesante in avaria all’altezza del km 14.
Attualmente, sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, il traffico circola su una sola corsia verso Ancona.
Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Ancona si consiglia di uscire a Bologna Borgo Panigale, percorrere la Tangenziale di Bologna con rientro in autostrada alla stazione di Bologna Fiera.
Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Ancona, si consiglia di uscire a Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna con rientro in autostrada alla stazione di Bologna Fiera.