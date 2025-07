A14 BOLOGNA-TARANTO: CODA PER LAVORI NEL TRATTO COMPRESO TRA VAL VIBRATA E GIULIANOVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 13 luglio 2025 – Intorno alle 12:00, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Val Vibrata e Giulianova, si registrano 6 km di coda in direzione Pescara e 4 km di coda in direzione Ancona in corrispondenza del cantiere di deviazione per ripristino ai danni, installato a seguito dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri all’altezza del km 328, che aveva visto coinvolti un’autovettura e un mezzo pesante che aveva preso fuoco.

Al momento, in corrispondenza del cantiere, il traffico transita su una corsia in entrambe le direzioni.

Sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda da parte della Protezione Civile.

Agli utenti in transito diretti verso Pescara si consiglia di uscire alla stazione di San Benedetto del Tronto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 a Giulianova.