A14 BOLOGNA-TARANTO: CODA PER LAVORI NEL TRATTO COMPRESO TRA ROSETO DEGLI ABRUZZI E PESCARA NORD IN DIREZIONE PESCARA

Roma, 20 settembre 20024 – Poco dopo le 16, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, verso Pescara si registrano 5 km di coda all’altezza del km 355, dove il traffico transita su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta a causa di un cantiere per lavori di ammodernamento in galleria.