A14 BOLOGNA-TARANTO: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA RIMINI SUD E CATTOLICA IN DIREZIONE ANCONA E TRA PESARO E RICCIONE VERSO BOLOGNA

Roma, 20 gennaio 2026 – Alle ore 8:50 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Rimini Sud e Cattolica, in direzione Ancona, si registrano 4 km di coda a causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 140 in direzione Ancora, che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante che si è ribaltato disperdendo parte del carico anche sulla carreggiata opposta.

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su una corsia disponibile in direzione Ancona e su una corsia in direzione Bologna, dove si registrano 4 km di coda nel tratto compreso tra Pesaro e Riccione.

Agli utenti che da Ancona sono diretti a Bologna, si consiglia di uscire a Pesaro, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 all’altezza di Riccione.

Agli utenti che da Bologna sono diretti ad Ancona, si consiglia di uscire a Riccione, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 all’altezza di Cattolica.