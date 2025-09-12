A14 BOLOGNA-TARANTO: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE DI RAVENNA E CASTEL SAN PIETRO IN DIREZIONE BOLOGNA
Roma, 12 Settembre 2025 – Alle 11:45 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra il bivio con la Diramazione di Ravenna e Castel San Pietro in direzione di Bologna, si registrano 9 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 46.
Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato verso Bologna.
Inoltre, in carreggiata opposta, in corrispondenza dell’incidente si registrano 4 km di coda per curiosi verso Ancona.
Agli utenti in A14, che da Ancona sono diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Faenza, percorrere la viabilità ordinaria, e rientrare in autostrada a Castel San Pietro in direzione Bologna.