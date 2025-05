A14 BOLOGNA-TARANTO: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA FANO E PESARO IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 6 maggio 2025 – Alle 16:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Fano e Pesaro in direzione Bologna, si registrano 4 km di coda per un incidente, avvenuto al km 155,9, in corrispondenza del quale il traffico transita su due corsie.

Per la stessa causa, è stata temporaneamente chiusa l’uscita di Pesaro per le provenienze da Ancona.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.