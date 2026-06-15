A14 BOLOGNA-TARANTO: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA FAENZA E CASTEL SAN PIETRO VERSO BOLOGNA

Roma, 15 giugno 2026 – Alle ore 10:15 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, si registrano 9 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 48.

Al momento in corrispondenza dell’incidente il traffico transita su una corsia. Si registra inoltre 1 km di coda per curiosi in direzione opposta nel tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola.

Sul luogo dell’evento sono intervenuto i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in transito diretti verso Bologna, si consiglia di uscire alla stazione di Faenza, percorrere la SS9 Via Emilia seguendo le indicazioni per Bologna e rientrare in A14 a Castel San Pietro.