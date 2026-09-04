A14 BOLOGNA-TARANTO: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL SAN PIETRO E BOLOGNA SAN LAZZARO IN DIREZIONE BOLOGNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL SAN PIETRO E BOLOGNA SAN LAZZARO IN DIREZIONE BOLOGNA
Roma, 4 settembre 2026 – Alle ore 12:15 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, in direzione Bologna, si registrano 7 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 27.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico scorre su una corsia disponibile in direzione Bologna.
Agli utenti che da Ancona sono diretti a Bologna, si consiglia di uscire a Castel San Pietro, percorrere la SP19, poi Via degli Stradelli Guelfi, con rientro in autostrada all’altezza della Stazione di Bologna San Lazzaro.
Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.
Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.
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