A14 BOLOGNA-TARANTO: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL S. PIETRO E LA DIRAMAZIONE DI RAVENNA VERSO ANCONA

Roma, 5 giugno 2025 – Alle ore 7:45 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Castel S. Pietro e la Diramazione di Ravenna si registrano 6 km di coda in direzione Ancona e 3 km di coda in direzione Bologna, a causa di un incidente avvenuto in carreggiata sud all’altezza del km 53, nel quale un autoarticolato ha sbandato autonomamente e si è intraversato lungo la carreggiata, disperdendo parte del carico e di carburante sul piano viabile.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, in corrispondenza dell’incidente il traffico transita su una corsia in direzione Ancona.

Agli utenti che da Bologna sono diretti verso Ancona si consiglia di uscire a Castel S. Pietro, percorrere la SS9 via Emilia, e rientrare in autostrada a Faenza.