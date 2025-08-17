A14 BOLOGNA-TARANTO: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA SAN LAZZARO E IL BIVIO CON IL RACCORDO DI CASALECCHIO VERSO A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 17 agosto 2025 – Alle 17:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e il bivio con il Raccordo di Casalecchio verso A1 Milano-Napoli, si registrano 7 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 12.

Al momento in corrispondenza dell’incidente il traffico transita su una corsia.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.