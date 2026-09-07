A14 BOLOGNA-TARANTO: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO FORLI’ E IMOLA IN DIREZIONE BOLOGNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO FORLI’ E IMOLA IN DIREZIONE BOLOGNA
Roma, 7 settembre 2026 – Alle 10:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Forlì e Imola in direzione Bologna, si registrano 7 km di coda per un incidente al km 58.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti ii soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia.
Agli utenti provenienti da Ancona e diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Forlì , percorrere la SS9 “via Emilia” e rientrare a Imola.
Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.
Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.
Si prega di non rispondere a questa mail.
Per eventuali comunicazioni potete scrivere a [email protected]