A14 BOLOGNA-TARANTO: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO FORLI’ E IMOLA IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 7 settembre 2026 – Alle 10:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Forlì e Imola in direzione Bologna, si registrano 7 km di coda per un incidente al km 58.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti ii soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.



Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia.

Agli utenti provenienti da Ancona e diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Forlì , percorrere la SS9 “via Emilia” e rientrare a Imola.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.