A14 BOLOGNA-TARANTO: CIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO RIMINI SUD-RIMINI NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 29 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del ponte “sul torrente Marecchia”, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, verso Bologna, dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 aprile e dalle 22:00 di domenica 5 alle 5:00 di lunedì 6 aprile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini San Marino, SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo, via Orsoleto e rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord.