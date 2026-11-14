A14 BOLOGNA-TARANTO: CIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PEDASO-GROTTAMMARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 14 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 17 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto Pedaso-Grottammare, verso Pescara.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Piceno ovest”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno dell’area di servizio “Piceno ovest”, dalle 18:00 di martedì 17, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire direzione SS16 Pescara-Ancona, immettersi sulla SS16 in direzione Pescara, seguire successivamente per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto Pedaso-Grottammare, in entrambe le direzioni.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Piceno ovest” e “Piceno est”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Pescara e in direzione Ancona.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno delle aree di servizio “Piceno ovest” e “Piceno est”, dalle 18:00 di mercoledì 18, fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire direzione SS16 Pescara-Ancona, immettersi sulla SS16 in direzione Pescara, seguire successivamente per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare;

verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire direzione SS16 Pescara- Ancona; immettersi sulla SS16 in direzione Ancona, seguire successivamente per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Pedaso.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.