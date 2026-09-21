A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUURE NOTTURNE DEI TRATTI BITONTO-MOLFETTA, BITONTO-BARI SUD E MOLFETTA-TRANI E USCITA STAZIONE DI MOLFETTA

Roma, 21 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 22 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Bitonto e Molfetta, verso Pescara, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bitonto, percorrere la SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Giovinazzo, la SS16 Adriatica, in direzione di Foggia, proseguire poi sulla SP112 Molfetta-Terlizzi verso Terlizzi e rientrare in A14 alla stazione di Molfetta, verso Pescara.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 23 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Bitonto e Bari sud, verso Taranto, per consentire lavori di pavimentazione. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Murge ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bitonto, percorrere la SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Giovinazzo, la SS16 Adriatica, in direzione di Bari, fino a raggiungere l’uscita 10 B della SS16 Tangenziale di Bari, proseguire sulla SP236 verso Cassano delle Murge e rientrare in A14 alla stazione di Bari sud;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Trani, verso Pescara, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, percorrere la SP112 Molfetta-Terlizzi verso Molfetta, la SS16 Adriatica in direzione Foggia, la SP238 in direzione Corato e rientrare in A14 a Trani.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 24 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 25 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Trani, verso Pescara, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, percorrere la SP112 Molfetta-Terlizzi verso Molfetta, la SS16 Adriatica in direzione Foggia, la SP238 in direzione Corato e rientrare in A14 a Trani;

-sarà chiusa la stazione di Molfetta, in uscita per chi proviene da Pescara, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Trani.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.