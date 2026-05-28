A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE STANOTTE STAZIONE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI E AREE DI SERVIZIO LE FONTI OVEST E LE FONTI EST

Roma, 28 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 questa sera, giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Acquaviva delle Fonti, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bari sud o di Gioia del Colle;

-saranno chiuse le aree di servizio “Le Fonti ovest” e “Le Fonti est”, situate nel tratto compreso tra Bari sud e Acquaviva delle Fonti, rispettivamente verso Taranto e in direzione Bari.