A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE STANOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA STAZIONI DI CESENA E CESENA NORD
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE STANOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA STAZIONI DI CESENA E CESENA NORD
Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 19, alle 5:00 di martedì 20 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Cesena nord;
verso Ancona: Valle del Rubicone;
-sarà chiusa la stazione di Cesena nord, in uscita da entrambe le provenienze.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Bologna: Forlì;
per chi proviene da Ancona: Cesena.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.