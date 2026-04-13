A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE STANOTTE ENTRATA STAZIONE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI E AREA DI SERVIZIO LE FONTI OVEST
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE STANOTTE ENTRATA STAZIONE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI E AREA DI SERVIZIO LE FONTI OVEST
Roma, 13 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 13, alle 6:00 di martedì 14 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Acquaviva delle Fonti, in entrata verso Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Gioia del Colle;
-sarà chiusa l’area di servizio “Le Fonti ovest”, situata nel tratto compreso tra Bari sud e Acquaviva delle Fonti, verso Taranto.