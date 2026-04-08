A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE STANOTTE AREA DI SERVIZIO SAN TRIFONE OVEST E, IN MODALITA’ ALTERNATA, STAZIONE DI FOGGIA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE STANOTTE AREA DI SERVIZIO SAN TRIFONE OVEST E, IN MODALITA’ ALTERNATA, STAZIONE DI FOGGIA
Roma, 8 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 8, alle 6:00 di giovedì 9 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa l’area di servizio “San Trifone ovest”, situata nel tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari;
-sarà chiusa la stazione di Foggia, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara, in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bari: Foggia Zona Industriale;
verso Pescara: San Severo.