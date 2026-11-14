A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE PER UNA NOTTE TRATTO TRATTO RIMINI SUD-RICCIONE VERSO ANCONA E STAZIONE DI RIMINI SUD
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE PER UNA NOTTE TRATTO TRATTO RIMINI SUD-RICCIONE VERSO ANCONA E STAZIONE DI RIMINI SUD
Roma, 14 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Riccione, verso Ancona.
Si precisa che la stazione di Rimini sud sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
L’area di servizio “Montefeltro ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con trenta minuti di anticipo.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini-San Marino, SS16, viale Enrico Berlinguer e rientrare in A14 alla stazione di Riccione, verso Ancona;
per la chiusura dell’entrata di Rimini sud, verso Ancona: Riccione;
per la chiusura dell’entrata di Rimini sud, verso Bologna: Rimini nord;
-sarà chiusa l’uscita della stazione di Rimini sud, per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Riccione.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.