A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE PER UNA NOTTE STAZIONE DI VALLE DEL RUBICONE E AREA DI SERVIZIO RUBICONE OVEST

Roma, 6 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena o di Rimini nord;

-sarà chiusa l’area di servizio “Rubicone ovest”, situata nel tratto compreso tra Valle del Rubicone e Rimini nord, verso Ancona.